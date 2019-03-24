ليبيا – أصدر وزير المواصلات المفوض في حكومة الوفاق ميلاد معتوق اليوم الأحد قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار تذاكر السفر على طائرات شركتي الخطوط الليبية والأفريقية.

القرار الذي تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن مهام اللجنة هي دراسة كافة المكونات والبنود والتكاليف التي تتحدد منها أسعار تذاكر السفر للوصول إلى أسعار تلامس الواقع.

وطالب في نص القرار الأخذ في الاعتبار الرسم المفروض على سعر صرف النقد الأجنبي وحدد مدة عمل اللجنة بأسبوعين لتقدم بعدها تقريراً عن نتائج أعمالها.

يشار إلى أن شركة الخطوط الليبية كانت قد بدأت العمل بالأسعار الجديدة لتذاكر السفر ذهاباً وإياباً إلى عدد من المحطات في الـ20 من يناير الماضي.

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