تل أبيب – توفي العميل الإسرائيلي السابق رافي إيتان (92 عاما) والذي اشتهر بقيادته عملية كوموندوس عام 1960 في الأرجنتين لاعتقال أحد المسؤولين النازيين الرئيسيين عن “الحل النهائي” أدولف أيخمان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن إيتان توفي بعد ظهر السبت في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن “رافي كان أحد رجال الأجهزة الإستخباراتية لإسرائيل، وقام بأعمال لا تحصى لصالح الأمن”، قائلا “إننا نبكي موته”.

وحظي موت إيتان أيضا بتأبين جنائزي من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، شين بيت.

وصرح مدير الشين بيت ناداف أرغمان في بيان بأن “رافي الذي كان أحد مؤسسي الذراع التنفيذية للشين بيت أدار وشارك في عشرات العمليات التي ستبقى سرية لسنوات إضافية عدة”.

وولد العميل الإسرائيلي السابق رافي إيتان عام 1926 في كيبوتس في فلسطين التي كانت لا تزال تحت الانتداب البريطاني، والتحق بجهاز الموساد في الخمسينات، بعد ذلك، صعد في الرتب إلى أن تسلم عمليات الموساد وشارك في اعتقال أيخمان في بوينس آيرس، واقتيد الأخير إلى إسرائيل وحوكم وأعدم عام 1962 لمسؤوليته عن إبادة 6 ملايين يهودي بين 1939 و1945.

وعلاوة على دوره في اعتقال أيخمان، عُرف عن إيتان أيضا أنه كان العميل الذي تولى قضية جوناثان بولارد، عنصر البحرية الأمريكية الذي أوقف عام 1985 وسجن في الولايات المتحدة لثلاثين عاما بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وبعد هذه العملية التي أثارت أزمة ثقة خطيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، صدرت بحقه مذكرة توقيف أمريكية.

وتجدر الإشارة إلى أنه انتخب في 2006 في البرلمان الإسرائيلي وترأس حزب المتقاعدين، قبل أن يصبح وزيرا لشؤون المتقاعدين.

المصدر: أ ف ب