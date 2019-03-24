ليبيا – وصل أمس السبت وفد متخصص من منظمة منتدى Litte heart يضم طبيبين متخصصين في عمليات القسطرة العلاجية للتشوهات الخلقية للأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

وزارة الصحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الوفد سيقوم بإجراء 40 عملية قسطرة قلبية في المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء و20 عملية قسطرة قلبية علاجية في مستشفى طرابلس الجامعي بالإضافة إلى تدريب عدد من الأطباء الليبيين.

وصرح وزير صحة الوفاق أحميد بن عمر بأن هذا العمل يأتي ضمن تنفيذ سياسة وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل وتخفيض الإنفاق بالخارج. يُشار إلى أن فريق الأطباء باشر العمل فور وصولهم للمركز الوطني للقلب بتاجوراء وسيستمر تواجد الأطباء المتخصصين حتى نهاية شهر مارس الجاري لإجراء الكشوفات والعمليات الكبرى الدقيقة.