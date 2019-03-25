مصر – دافعت الفنانة الإماراتية أحلام بشراسة، كعدد كبير من نجمات العالم العربي، عن المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد إيقافها من قبل نقابة الموسيقيين عن الغناء على إثر تصريحاتها في إحدى الحفلات التي أحيتها في البحرين.

ووجهت أحلام رسالة إلى الفنان هاني شاكر تستعطفه فيها وتتوسط لشيرين كي يعفو عنها وتذكره في رسالتها بأن يعتبر شيرين مثل ابنته ويتعامل معها بهذا المنطق.

بدوره، سارع شاكر الذي يتعرض للكثير من الضغوطات، على رسالة أحلام بتغريدات فيها أنه يعتبر شيرين مثل ابنته فعلاً، وأنه سامحها على أخطائها في الكثير من المواقف وتغاضى عن أفعالها الصبيانية في أوقات كثيرة، وأنه ساندها عندما تم إيقافها من قبل النقابة وقت أن كان الموسيقار الراحل حسن أبو السعود نقيباً للموسيقيين.

وأكد هاني أن الأمر لم يعد بيده في هذا الموضوع بالذات لأن شيرين تخطت الخطوط الحمراء هذه المرة وتحدثت بشيء يمس الأمن القومي المصري وأنه لا يستطيع التدخل فيما يخص هذا الموضوع.