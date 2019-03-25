تركيا – أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه يعتزم لقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، ليؤكد له أنه يرتكب خطأ كبيرا بشأن الجولان، وذكر أن تركيا ستنقل هذه القضية إلى الأمم المتحدة.

وقال أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “TGRT” التركية أجريت امس الأحد: “لقد اتخذت الأمم المتحدة قرارا نهائيا حول هذه القضية. أعتزم عقد لقاء مع ترامب لأؤكد له أنه يرتكب خطأ كبيرا من خلال تقديم هضبة الجولان إلى نتنياهو كهدية على طبق من ذهب عشية الانتخابات في إسرائيل”.

وشدد الرئيس التركي على أن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري “يهدد السلام في العالم برمته”.

وأكد أردوغان: “تركيا ستنقل قضية الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان إلى الأمم المتحدة. ومن المستحيل أن تصادق الجمعية العامة على هذا الإجراء”.

كما شدد أردوغان على أن موضوع الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان لن يمر عبر مجلس الأمن بسبب موقف روسيا والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الصداقة بين الإمبريالية والصهيونية تشكل خطرا على العالم بأكمله وليس على المنطقة فقط، معتبرا أن نتنياهو يستغل تصريح ترامب عن الجولان في حملاته الانتخابية وهذه الخطوة هدفها التستر على فساد رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضاف الرئيس التركي: “للأسف الولايات المتحدة هي من تقود حملة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أن “الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان” السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي معارضة من قبل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وروسيا ناهيك عن دول المنطقة باستثناء إسرائيل.

وذكر القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق من الأحد، أن ترامب سيوقع غدا الاثنين مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى واشنطن في يومي 25 و26.

المصدر: وكالات