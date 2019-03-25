دبي – قالت وكالة بلومبيرغ الدولية، الأحد، إن شركة أوبر لخدمات النقل الذكية، أنهت صفقة للاستحواذ على منافستها في الشرق الأوسط شركة “كريم”، بقيمة إجمالية 3.1 مليار دولار.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصادر، أن الصفقة المرتقب الإعلان عنها رسميا، خلال وقت لاحق الأسبوع الجاري، تنص على دفع مبلغ 1.4 مليار دولار، بينما 1.7 مليار دولار المتبقية ستكون على شكل أسهم.

وتقدم الشركتان خدمات التوصيل والنقل الذكية، عبر تطبيقات الهاتف النقال، وتتباينان في تقديم خدمات إضافية، مثل توصيل الطعام والسلع إلى جانب الركاب.

وستكون الأسهم القابلة للتحويل (التسييل)، وفق سعر سهم يبلغ 55 دولارا.

وتعمل كريم ومقرها دبي منذ 2012 في منطقة الشرق الأوسط، وتوسعت لتشمل 15 دولة وأكثر من 90 مدينة، ويستخدمها 30 مليون مشترك، ويعمل لديها مليون كابتن، فيما تبلغ قيمتها السوقية 2 مليار دولار، بحسب بيانات الشركة.

بينما أوبر الأمريكية متعددة الجنسيات، تعمل في أكثر من 70 دولة، تقدم خدمات التنقل للأفراد وتعمل على على تحقيق تطور من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية والنقل الجوي في المناطق الحضرية، ومساعدة الأشخاص على طلب الطعام، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، وإنشاء حلول جديدة لحجز عمليات الشحن.

الأناضول