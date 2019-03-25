الصين – أحرز منتخب الأوروغواي دورة كأس الصين الدولية الودية باكتساحه في النهائي نظيره التايلاندي برباعية نظيفة، اليوم الاثنين.

وللمباراة الثانية على التوالي غاب عن صفوف “لا سيليستي” مهاجماه إدينسون كافاني ولويس سواريز بسبب الإصابة.

وتناوب على تسجيل الأهداف كل من ماتياس فيسينو لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي في (د.6)، وغاستون بيريرو مهاجم أيندهوفن الهولندي في (د.38)، وكريستيان ستواني في (د.57) والبديل ماكسيميليانو غوميز في (د.87).

واستفاد المدرب أوسكار تافاريز، الذي قاد الأوروغواي إلى ربع نهائي مونديال روسيا 2018 قبل الخسارة أمام فرنسا، من هذه الدورة من أجل المداورة بين اللاعبين تحضيرا لبطولة كوبا أمريكا في البرازيل بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين.

وكانت أوزبكستان قد حلت ثالثة بعد فوزها في وقت سابق من اليوم على الصين 1-0، مكبدة مدربها الإيطالي فابيو كانافارو (45 عاما) خسارته الثانية تواليا في مستهل مشواره كمدرب للمنتخب الصيني بعد الخسارة بالنتيجة ذاتها أمام تايلاند الخميس.

المصدر: أ ف ب