وأفادت المفوضية الأوروبية أن ممارسة “نايكي” غير القانونية جرت بين عام 2004 و2017، وهي تتعلق بالبضائع المرخصة لأندية مانشستر يونايتد وبرشلونة ويوفنتوس وإنتر ميلانو وروما والاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأشارت إلى أن نايكي رفعت الأسعار للمستهلكين عن طريق منع أصحاب التراخيص من بيع البضائع للعديد من الأندية الكبرى خارج منطقتهم المباشرة.

وقالت مارغريت فستاغر، رئيسة المفوضية للمنافسة، إن نايكي “منعت مشجعي كرة القدم في بلدان أخرى من فرصة شراء سلع أنديتهم، مما أدى إلى خيارات أقل وأسعار أعلى للمستهلكين”.

وأوردت “سكاي نيوز” أن سلع نايكي المعنية شملت أكوابا وحقائب وأغطية أسرة، وأدوات مكتبية ولعب أطفال.