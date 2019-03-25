ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الاحد اجتماعاً مع أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة الليبية للإستثمار وذلك لمناقشة اوضاع المؤسسة والاجراءات القانونية المتخذة حيال وضعها وعملها.

الثني ناقش باعتباره رئيسا لمجلس أمناء المؤسسة مع المجتمعين وفقاً للموقع الرسمي التابع للحكومة إعادة النظر في بعض المحافظ والشركات التابعة للمؤسسة الليبية للإستثمار.

وبحث الاجتماع القضايا المحلية والدولية المرفوعة من قبل المؤسسة وضدها والأموال المجمدة في الخارج والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسة الليبية الإستثمار.

كما قام مجلس الإدارة بتكريم مجلس الامناء على جهوده في حماية أموال المؤسسة الليبية للإستثمار بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة.