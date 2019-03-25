ليبيا – أكد مبعوث جامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي على أن اجتماع اللجنة الرباعية الذي سيلتئم في تونس مطلع الأسبوع المقبل سيعقد على أعلى مستوى.

الجمالي قال في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” وتابعته صحيفة المرصد إن الاجتماع سيدرس تقييم العملية السياسة ودفعها إلى الأمام، لافتاً إلى أن هذا اللقاء سيعطي نفساً جديداً للمسيرة السياسية السلمية في ليبيا.

وأشار الجمالي إلى أن الجامعة العربية تدعم خطة عمل الأمم المتحدة لأنها تمثل وجهة نظر جميع الأطراف الدولية حسب تعبيره ، مبيناً أن الهدف الأساسي من الخطة الأممية هو كيفة الوصول إلى إجراء الانتخابات وإقناع جميع الأطراف الليبية باحترام نتائج صناديق الاقتراع.