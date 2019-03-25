ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 276 لعام 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز إدارة المدينة القديمة طرابلس وتقرير بعض الأحكام.

القرار نص بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على أن تتولى لجنة إدارة الجهاز ممارسة مهام رسم السياسة العامة والتخطيط لأوجه نشاط الجهاز واعتماد مشروع الميزانية التسييرية ومشروع ميزانية التحول اللازمة لتنفيذ خطط الجهاز بالإضافة إلى اعتماد خطط العمل والبرامج التنفيذية السنوية في إطار السياسات المعتمدة للجهاز.

كما نص القرار على إعداد النظم واللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لشؤون العمل بالجهاز في حدود التشريعات النافذة وإعداد الهيكل التنظيمي للجهاز وإحالته للجهات المختصة لاعتماده إلى جانب المصادقة على العقود والاتفاقيات التي يبرمها الجهاز ومتابعة تنفيذ مشروعات الجهاز وتذليل ماقد يعترضها من صعوبات.

وتضمن القرار العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه وتنفيذه من قبل الجهات المختصة.