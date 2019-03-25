ليبيا – أصدرت لجنة الإزدواج الوظيفي بهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب اليوم الأحد تقريرها بشأن متابعة حالات الإزدواجية في صرف مرتبات من الخزانة العامة حتى شهر مارس الجاري.

اللجنة أوضحت في تقريرها و الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنها حصرت ما يقارب 28 ألف موظف تابعين لجهات عامة وقطاعات ممولة من الخزانة العامة ثبت لدى بعضهم إزدواج وظيفي و البعض الأخر تكررت أسمائهم وأرقامهم الوطنية نتيجة أخطاء وإهمال جهات أعمالهم لعدم إتخاذ الجهات العامة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أسماء الموظفين الذين إنتهت علاقتهم بالوظيفة العامة ،لافتةً إلى أن رئيس الهيئة أوقف صرف مرتباتهم.

وأضاف التقرير أن 2002 موظف تم تسوية أوضاعهم عام 2018 حيث بلغ اجمالي قيمة المبالغ المستقطعة من الجهات الممولة من الخزانة العامة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي بالمخالفة لمن ثبت أن لديهم إزدواج وظيفي وصل إلى ما يقارب 990 ألف دينار لصندوق الضمان الاجتماعي و65 الف دينار لصندوق التضامن.

الهيئة نوّهت إلى أنها خاطبت الجهات العامة لإيقاف 2216 موظف ثبت لديهم إزدواج وظيفي عام2017 وإيقاف 1256 موظف لعام 2018 بالإضافة إلى ضبط 5952 موظف تابعين لجهات عامة لديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه من خلال الكشوفات المصرفية تبين للجنة أن هناك ما يقارب 850 موظف يتقاضون في أكثر من مرتب من خزانة الدولة ولديهم ازدواج وظيفي مع وزارة الدفاع،لافتةً إلى أن هناك من يتقاضى في مرتبين من ذات الوزارة وتم تسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وحصر المبالغ المصروفة.

وكشف التقرير بأن 169 موظف قامو بفسخ عقوده من وزارة الدفاع وتم وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية حتى تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر لعام 2017 بينما بلغت القيمة المصروفة لهم بالمخالفة أكثر من 2 مليون دينار فيما بلغ عدد الموظفين الذين قدموا إستقالتهم من الجهات العامة الممولة من الخزينة العامة والإلتحاق بوزارة الدفاع وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية حتى الـ31 من شهر ديسمبر لعام 2018 وصل إلى 174 موظف.

ولفتت الهيئة إلى أنها أقفلت أكثر من 1000حساب مصروفي جاري بمختلف المصارف التجارية ترد بها مرتبات لديهم إزدواج وظيفي كإجراء إحترازي فيما تم إحالة 95 منظومة بيانات خاصة بموظفي الدولة بجهات عامة إلى مركز التوثيق والمعلومات لإدخالها بمنظومة الجهاز الإداري.

اللجنة أوضحت في ختام تقريرها بأنها قامت بتصميم منظومة خاصة بحصر وضبط حالات الازدواج الوظيفي بالجهات العامة للدولة تحملت تكاليفها رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة حيث تم إدخال جميع البيانات الوظيفية الجيدة لعدد مليون وسبع مائة ألف موظف على مستوى الجهاز الإداري بالدولة ،منوّهة إلى أنها تحصلت على بوابة خاصة بالرقم الوطني يتم من خلالها التأكد على بعض الأرقام الوطنية التي يعتريها بعض الشك وذلك بأن يتم صرف مرتبين لشخصين مختلفين تحت رقم وظني واحد.

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