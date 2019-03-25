ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاثنين زيارة للكلية العسكرية في العاصمة طرابلس لتسليم الراية للطلبة المستجدين والمتابعة والتفقد وكان في استقباله رئيس الأركان العامة ومعاون رئيس الأركان العامة لشؤون التدريب وآمر الكلية العسكرية.

السراج أشاد بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق بما يبذله القائمون على الكلية من جهد للوصول بالطلبة اعداداً وتأهيلاً إلى أعلى درجات الكفاءة ، مؤكداً على أهمية مواكبة التطور العلمي لتتمكن القوات المسلحة من مواجهة التحديات العسكرية والأمنية المختلفة والمستجدة على المجتمع الليبي وأخطرها الإرهاب.



وقام رئيس المجلس الرئاسي فور وصوله بالتفتيش على حرس الشرف ومصافحة مستقبليه من الضباط ورد التحية لرؤساء الأركان النوعية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات وكبير المعلمين.

ومنح رئيس المجلس الرئاسي في إجتماعاً عقده مع رؤساء الأركان ومدراء الإدارات بالكلية العسكرية الإذن بمراسم تسليم واستلام الراية من الكلية العسكرية إلى الطلبة المستجدين.

السراج حث رئيس الأركان للعمل على إعادة فتح جميع الكليات العسكرية والثانويات الفنية لاستيعاب الراغبين من الشباب للالتحاق بالمؤسسة العسكرية، قائلاً:” إن الانتماء للعسكرية مبعث فخر واعتزاز فهي الدرع الواقي لحماية الوطن”.



ومن جهته، أشاد آمر الكلية بجهود السراج ورؤساء الأركان على مساهمتهم في إعادة فتح الكلية ، مشيراً إلى أنه تم قبول دفعتين من الطلبة أحداهما من حاملي الشهادات الجامعية والأخرى من حاملي الثانويات العامة.

وقام رئيس المجلس الرئاسي عقب الإجتماع بجولة تفقدية لمرافق ومنشآت الكلية العسكرية حيث أطلع على التجهيزات الفنية واستمع لشروح عن برامج التدريب ومشاريع تعزيز القدرات كما وقف على احتياجات تلك المرافق.



وفي ختام الجولة تسلم السراج درع الكلية العسكرية تقديراً لجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار وسعيه المتواصل للتوافق لإخراج البلاد من الازمة الراهنة.

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