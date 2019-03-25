ليبيا – بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس تسوية الأزمة السياسية في ليبيا.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي إلى الجهود المصرية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة في ليبيا بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة الوطنية في تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها ومصالحها العليا.

وأكد الرئيس المصري على دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا واحترام إرادة شعبها ودعم مؤسساتها الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية على نحو يساهم في عودة الاستقرار والأمن إلى ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشدد السيسي على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب بحسم ومن خلال مقاربة شاملة تتضمن منع انتقال المقاتلين الأجانب إلى مناطق أخرى.