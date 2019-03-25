ليبيا – كشفت مقررة لجنة إعادة تصور الملتقى الجامع بمجلس الدولة هناء العرفي عن تقديم اللجنة خلال جلسة المجلس التي عقدت أمس الأحد، رؤيا واضحة وتصور عمل بمشاركة عدة اطراف سياسية لتكون بمثابة وثيقة للمشاركة في الملتقى.

العرفي أشارت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن اللجنة قدمت رؤيتها وتمثلت بأن ليبيا تمر بمنعطف استثنائي ولهذا على الليبيين من كل الاطراف إعطاء الأولوية للوطن، مؤكدةً على أنهم يقدمون الدعم لأي خطوة صادقة يتوفر فيها التوازن بالحقوق.

وتابعت قائلة:” مطالب رئيس مجلس الدولة لاقت صدى لدى سلامة حيث تم تأجيل الملتقى سابقاً والبعثة ستعقده كما أعلنت عنه في يوم 16 ابريل ، نحن وضعنا معايير معينة للحضور واعتمدنا على أن يكون هناك شمولية وعدم إقصاء أي أحد ليكون هناك توازن بين المشاركين وربما من الأمور التي تم طرحها هو معرفة أجندة الملتقى قبل الذهاب له لأن هناك الكثير من الأمور تم دراستها كالدستور والانتخابات والمصالحة الوطنية”.

وأوضحت أن الملتقى ليس مجلس تأسيسي أو بديل عن أجسام أخرى لكن المبعوث الأممي أكد في لقائه معهم على أنه من المحتمل أن يكون من أحد مخرجات الملتقى ما توصلت له لجنتي الحوار بمجلسي الدولة والنواب والمتمثل بتعديل المجلس الرئاسي بالتالي لن يكون بمنأى عن ذلك أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة على حد تعبيرها.

كما شددت على إستمرار مجلس الدولة بعقد مشاوراته بخصوص نتائج ومخرجات الملتقى حيث تم عرض التصور النهائي الذي قدمته اللجنة، لافتةً إلى أن المجلس سيكمل الإطلاع وإبداء الملاحظات على كل الأبواب الموجودة في التصور بالجلسة المزمع عقدها الأسبوع القادم وبعد ذلك ستعقد جلسة رسمية للتصويت على المقترح ليكون الوثيقة الرسمية من مجلس الدولة يسبقه ندوة تشارك بها كل الاطراف السياسية للإستفادة من الآراء الأخرى ويكون لليبيين صوت واحد قبل المشاركة بالملتقى.

وأضافت :”نحن كمؤسسة مجلس الدولة تجاوزنا مخاوف الحضور ولدينا مقترح نريد إيصاله وإنجاحه وباعتقادي أن المجلس هو الجهة الوحيدة التي أخذت الأمر على محمل الجد وأصبح يناقش حتى التفاصيل الصغيرة التي لم تناقشها البعثة لإنجاح هذا الجمع الليبي، لسنا متمسكين بالسلطة وما نريده هو ان يكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية وفقاً لقانون يستفتى عليه لذلك نعتبر الملتقى نافذة أمن للوصول لتوافقات سياسية بدلاً من الركود والانسداد السياسي”.

ختاماً توقعت أن يشارك مجلس الدولة بالمتلقى ممثلاً بشخصيات سيتم التصويت عليها داخل المجلس مجتمعاً للتعبير عن رأي المجلس من خلال أعضائه والميثاق الوطني الذي سيكون هو رأي المجلس على حد تعبيرها.