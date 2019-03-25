هولندا – انتزع المنتخب الألماني فوزا صعبا من مضيفه الهولندي (3-2)، في الوقت القاتل للمباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، في مستهل مشواره ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020.

وتقدم المانشافت الألماني بهدفين متتاليين سجلهما كل من، ليروي سانيه، وسيرج غنابري، في الدقيقتين (15، 34)، على الترتيب. ورد أصحاب الأرض بالمثل بهدفين عبر كل من، ماتيس دي ليغت، وممفيس ديباي، في الدقيقتين (48، 63)، على التوالي.

ومن ثم اقتنص المدافع الألماني نيكو شولز هدف الفوز لبلاده، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتتصدر إيرلندا الشمالية قائمة المجموعة الثالثة (C)، برصيد 6 نقاط، حصدتها بعد فوزها على كل من، إستونيا (2-0)، وبيلاروس (2-1) على الترتيب. وتليها هولندا في المركز الثاني، برصيد ثلاث نقاط، حصلت عليها عقب فوزها على بيلاروس أيضا، برباعية نظيفة، يوم الخميس الماضي، في الجولة الافتتاحية.

وتحتل ألمانيا المركز الثالث بفارق الأهداف عن هولندا.

المصدر: RT