ليبيا – عقد مجلس الدولة الاستشاري أمس الأحد جلسته العادية الـ”39″ بحضور 74 عضواً لمناقشة آخر الترتيبات لانعقاد الملتقى الوطني الجامع الذي ترعاه البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

رئيس مجلس الدولة خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء قال في كلمة له بمستهل الجلسة إن رئاسة المجلس نقلت رسالة شفوية للمبعوث الأممي غسان سلامة في لقاء غير رسمي متضمنة تساؤلات المجلس حول الملتقى الجامع وطلبت منه تأجيل موعد انعقاده لشهر كحد أدنى من الموعد القديم وزيادة عدد الممثلين للأجسام المنتخبة وهو ما تم بالفعل ، مضيفاً أن الرئاسة طلبت من المبعوث الأممي أيضا إيضاحات حول جدول أعمال الملتقى والمخرجات المتوقعة.

وأحاط المشري في كلمته أعضاء المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها لجمهورية روسيا بدعوة رسمية من مجلس الفيدرالية الروسي برئاسة فالنتينا إيفانوفا وسلسلة اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين الروس حيث أكد على الموقف الروسي بوقف طباعة العملة الليبية لمصرف ليبيا المركزي الموازي بمدينة البيضاء وأن الروس لا يدعمون أي طرف عسكري على طرف آخر بأي شكل من أشكال الدعم.

وتحدث المشري عن المباحثات التي عقدها مع المسؤولين الروس حيث نقل رؤية مجلس الدولة حول المستجدات السياسية والأمنية في ليبيا وترتيبات إنعقاد المؤتمر الجامع إضافة إلى بعض الأحداث بالمنطقة ككل.

رئيس مجلس الدولة قال خلال تلك المباحثات أن المجلس من حيث المبدأ يدعم أي لقاء بين الليبيين يساعد ويساهم في حل المشكلة القائمة بالبلاد بشرط أن تكون هذه اللقاءات على أسس وقواعد واضحة وأن لا تتجاوز الاتفاق السياسي الليبي.

وأشار المشري إلى أنه أبدى للمسؤولين الروس تخوفه من استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني والعسكري بليبيا بسبب انتهاك الحدود الليبية وتواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية منها قوات المعارضة السودانية والتشادية ، مؤكداً على ضرورة عدم تواجد أي عناصر عسكرية أجنبية في ليبيا.

وعرج المشري في كلمته على ما وصفه بـ”التدليس” الذي أثارته بعض الصحف التي وصفها بـ”الصفراء” حول لقاءه مع قناة روسيا اليوم بتعمدها تزوير الحقائق ،موضحاً أن محاولة إدخال المنطقة الغربية في حرب سينتج عنه مشاكل بالمنطقة بالكامل وذلك بسبب الكثافة السكنية الكبيرة بالمنطقة الغربية والتي يقطنها حوالي 5 مليون نسمة حيث سيضطر الكثيرون للنزوح لدول الجوار كتونس التي لن تستطيع استيعاب الكل كما حدث خلال عام 2011.

ولفت المشري إلى مخاوف انتشار الارهاب والجماعات المسلحة وجماعات التهريب في حال نشوب أي حرب بالمنطقة الغربية والتي قامت الصحف الصفراء بترجمتها كـ”تهديدات”.

وتابع قائلاً :”إن مجلس الدولة يسعى بقوة لمحاولة فرض السلام في ليبيا وإنهاء أي شكل من أشكال الحروب وأن من يريد أن يصل لكرسي الرئاسة يجب عليه اتباع الطرق الدستورية والقانونية والانتخابات”.

رئيس مجلس الدولة تقدم في ختام كلمته بأحر التعازي لعائلة أبوشريفة في وفاة 8 من أفرادها في حادث سير مروع بمدينة سرت.