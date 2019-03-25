ليبيا – اجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أمس الأحد مع مستشار رئيس المجلس الرئاسي للأمن القومي تاج الدين ارزاقي.

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الإجتماع ضم أيضاً وفقاً للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق العميد محمد بشير منسيق مكافحة الإرهاب ومازن رمضان مدير شركة ليبيا للنفط مع فريق الطاقة والأمن والسلامة الأمريكي.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد تحذير كل من الولايات المتحدة الامريكية والمملكة التحدة وألمانيا لرعاياهم من السفر إلى ليبيا ومغادرتها على الفور بسبب توقع حدوث عمل ارهابي.