إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، عن خطة برشلونة، للتعاقد مع ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت”، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وألبرت سولير، رئيس العلاقات المؤسسية للنادي، سيتوجدان يوم غدٍ الثلاثاء في أمستردام لحضور الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية والتي تقام مرتين في العام.

وأضافت أن رحلة رئيس برشلونة لهولندا ستكون ذو أهمية كبيرة، حيث من المتوقع أن يناقش فيها مستقبل دي ليخت، بعدما تمكن النادي الكتالوني من التوقيع مع فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس.

ونوهت الصحيفة عن أن برشلونة ينوى إدخال الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، مدافع الفريق والمنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضي قادمًا من تولوز، ليكون مفتاح تسهيل عملية انضمام دي ليخت.

ويعتقد برشلونة أنه سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لتوديبو أن يلعب في فريق مثل أياكس، لاسيما وأنه يراهن على المواهب الشابة، بجانب أنه قد يحصل على عدد دقائق أكثر في دوري أقل تنافسية وصعوبة من نظيره الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن بارتوميو سيتحدث شخصيًا مع مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لأياكس، من أجل تقديم العرض وإغلاق التعاقد مع دي ليخت قبل منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن برشلونة يواجه منافسة قوية على التعاقد مع دي ليخت، في ظل رغبة يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع اللاعب.

المصدر : كووورة