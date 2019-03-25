سويسرا – كشفت شركة تاج هوير النقاب عن ساعتها الذكية Connected Modular 45 Golf Edition خلال مشاركتها في معرض Baselworld 2019 الممتد حتى 26 مارس (آذار) الجاري.

وأوضحت الشركة السويسرية أن ساعتها الذكية الجديدة مصممة لعشاق لعبة الغولف، والذين يرغبون في تحقيق أقصى استفادة من الرياضة في كل ملعب جولف حول العالم.

وأشارت تاج هوير إلى أن ساعتها الذكية الجديدة توفر عرضاً ثلاثي الأبعاد لملاعب الجولف، كما أن تصميم الساعة الذكية مستوحى من رياضة الغولف مع المواد والخامات المقاومة للصدمات مع أكثر تطبيقات الجولف تطوراً في السوق، والذي يوفر للاعب تحليلاً شاملاً للأداء إلى جانب صور ثلاثية الأبعاد لأكثر من 39 ألف ملعب غولف حول العالم.

ومن ضمن السمات البارزة لساعة تاج هوير الجديدة بقطر 45 مم حافة السيراميك السوداء ذات التدريج المحفور بالليزر من 1 إلى 18، والذي يمثل 18 حفرة لملعب الغولف، وتأتي الساعة الفاخرة في جسم مصنوع من التيتانيوم مع طبقة PVD سوداء، وتمتاز الساعة الذكية الجديدة بسوار أبيض مع خياطة باللون الأخضر.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية بالساعة الذكية تاج هوير Connected Modular 45 Golf Edition على العديد من المستشعرات مثل النظام العالمي لتحديد المواقع GPS وتقنية اتصالات المجال القريب NFC وتقنية الدفع اللاتلامسي ومستشعر التسارع والجيروسكوب والميكروفون، إضافة إلى ذاكرة سعة 4 غيغابايت وتكفي شحنة البطارية لمدة 25 ساعة.

ولم تكشف تاج هوير عن سعر الساعة الذكية Connected Modular 45 Golf Edition الجديدة.

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