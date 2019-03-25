فيينا – تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام، وسط تخوفات بعودة تخمة المعروض للأسواق العالمية، رغم اتفاق خفض الإنتاج بين أعضاء “أوبك” ومنتجين مستقلين، بدأ مطلع 2019 ويستمر 6 شهور.

وتساور الأسواق العالمية تخوفات من هبوط في الاقتصاد العالمي، وهو ما دفع أسواق الأسهم العالمية في شرق آسيا للهبوط بشدة خلال تعاملات اليوم.

كذلك، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، الجمعة الماضية، إن شركات الحفر أوقفت تشغيل 9 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي بتاريخ 22 مارس/ آذار الجاري، ما يعني خفضا في الطلب على الخام.

وبحلول الساعة (07:08 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/ أيار، بنسبة 0.46 بالمائة أو 31 سنتا إلى 66.44 دولارا للبرميل.

وبنسبة 0.63 بالمائة أو 37 سنتا، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس، تسليم مايو/ أيار إلى 58.67 دولارا للبرميل.

الأناضول