ليببا- قام رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد المبروك الزائدي أمس الأحد رفقة عدد من الضباط بالجهاز بجولة تفقدية داخل فروع ومكاتب الجهاز بالعاصمة طرابلس.

رئيس الجهاز أطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية على سير العمل والوقوف على العراقيل والصعوبات التي تواجه العمل داخل الجهاز وفروعه ومكاتبه وإيجاد الحلول المناسبة لحلحلتها.

وأكد العميد الزائدي على أهمية دور جهاز الشرطة السياحية في حماية المرافق السياحية والآثار باعتباره أهم وأبرز الأجهزة العاملة في ليبيا التي تعني بحماية الأماكن السياحية داخل البلاد ، مشيراً إلى أن عمل الجهاز هو واجب وطني الذي من شأنه أن يحافظ على المرافق التاريخية داخل الدولة.

وعقد رئيس الجهاز على هامش الزيارة إجتماعاً مع رئيس مصلحة الآثار ولجنة متابعة الآثار المسروقة بالمصلحة حيث تم مناقشة بعض الأمور المتعلقة بحماية الآثار والمحافظة عليها باعتبارها تاريخ للدولة الليبية.