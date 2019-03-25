رومانيا – انتقد رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس بشدة وعود رئيسة وزراء بلاده فيوريكا دانتشيلا بنقل سفارة رومانيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، متهما إياها بـ”الجهل التام في الشؤون الخارجية”.

ونقل مراسل لوكالة “فرانس برس” في رومانيا عن رئيس البلاد قوله بعد ساعات من إدلاء دانتشيلا بتصريحاتها: “الكلمة الفصل بشأن نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس تعود إلي. رئيسة الوزراء أظهرت جهلا تاما في الشؤون الخارجية”.

ونفت مصادر مسؤولة لمراسل “فرانس برس” وجود “الإجماع التام” الذي تحدثت عنه رئيسة الوزراء في دوائر صنع القرار ببوخاريست، مشيرة إلى أن نتائج الدراسة بشأن نقل السفارة إلى القدس لم تسلّم إلى رئيس الدولة، وهو أرفع مسؤول معني بسياسات البلاد الخارجية.

وأشار المراسل إلى وجود مؤشرات على تراجع دانتشيلا عن موقفها الأخير، ونقل عنها قولها في حديث إلى محطة تلفزيونية إن ما جاء على لسانها كان مجرد رأيها الشخصي والقرار النهائي يعود إلى رئيس البلاد.

وتعهدت رئيسة الوزراء الرومانية أمس، أثناء مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك” في واشنطن، وهي أقوى جمعية لوبي يهودية في الولايات المتحدة، بأن تحذو بلادها حذو الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، وتعترف بهذه المدينة “عاصمة لدولة إسرائيل”.

المصدر: صفحة مراسل “أ ف ب” في رومانيا على “تويتر”