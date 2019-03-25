مصر – استضافت الإعلامية رضوى الشربيني في برنامجها “هي وبس” المذاع على قناة cbc سفرة، الفنانة سمية الخشاب التي وجهت رسالة إلى كل الذين يحقدون عليها ويكرهونها.

قالت: “ربنا لا يجعل لي أعداء لأنهم يأكلون أنفسهم بنارهم، ودائما تحرق النار من أشعلها لو لم ينتبه لها، ولو أذى أحداً بها تحرقه قبلها، وأقول لكل من لا يحبني أو يحاربني حروباً خفية، أو من ظلمني في شيء لم أفعله، الله يسامحكم”.

وأضافت: “ركزوا في عملكم وانجحوا بدلاً من أن تحاربوا شخصاً ناجحاً، لأنكم لستم في تفكيره من الأساس فهو مكمل وباقي وناجح ومكسر الدنيا وأنتم تهدرون طاقتهم في الأرض”.

ويأتي كلامها بعد الانتقادات التي تعرضت لها بعد طرحها أغنية “بتستقوى”، والتي اعتبر العديد من الاشخاص انها تتجه نحو منطقة لا تناسبها وهي الغناء، مفضلين أن تعود إلى التمثيل لأنها المنطقة التي نجحت فيها قبل سنوات.