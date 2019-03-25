ليبيا – قام مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بشركة الكهرباء أمس الأحد صحبة عدد من مستخدمي الإدارة بزيارة ميدانية إلى محطة شكشوك 220 كيلو فولت للوقوف على حجم المشاكل والصعاب التي يتعرض لها المشغلون والتأكيد على تكليف أفراد حراسة من قبل أعضاء الإدارة وتوفير مقر لهم بالمحطة.

شركة الكهرباء أوضحت عبر مكتبها الإعلامي بأن مدير عام الادارة العامة لحماية الطاقة قابل المكلفين بالتحقيق في واقعة مقتل المشغل خليفة عبد الكريم العكروت كما التقى أيضا بعميد بلدية جادو ورئيس الامن الداخلي بالمنطقة.

وتناول الاجتماع حادثة الاعتداء على مشغل المحطة وتفاصيلها والتي أدت إلى مقتله،مؤكدين على تظافر الجهود لكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة .