صاروخ من غزة يجبر نتنياهو على اختصار زيارته لواشنطن

صاروخ من غزة يجبر نتنياهو على اختصار زيارته لواشنطن

الولايات المتحدة – صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه ينوي قطع زيارته إلى الولايات المتحدة بسبب حادث سقوط صاروخ بالقرب من تل أبيب صباح اليوم الاثنين.

وقال نتنياهو: “أنهيت مشاورات أمنية مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ورئيس الشاباك ورئيس هيئة الأمن القومي”.

وأضاف: “في ضوء التطورات الأمنية قررت قطع زيارتي إلى الولايات المتحدة”، واصفا سقوط الصاروخ بالقرب من تل أبيب بأنه “اعتداء إجرامي” سيليها رد إسرائيلي”.

وتابع أنه سيلتقي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الساعات القريبة القادمة، وسيتجه فورا بعد انتهاء اللقاء إلى إسرائيل “لإدارة عملياتنا عن كثب”.

وجاء تصريح نتنياهو بعد حادث سقوط صاروخ على منزل بمنطقة “الشارون” شمال تل أبيب أطلق من قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، والذي أسفر عن إصابة 7 إسرائيليين بجروح مختلفة.

المصدر: رويترز