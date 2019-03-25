ليبيا – بحث وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب أمس السبت الملف الصحي في الجنوب وتحديدا في مدينة سبها في اجتماع عقده مع مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبدالجليل خضري.

عقوب أطلع بحسب المكتب الإعلامي لصحة المؤقتة على أخر تطورات الوضع الصحي ببلدية سبها،مشدداً على ضرورة تنفيذ كافة توجيهات وتوصيات وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

وأشار عقوب إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل النهوض بالقطاع الصحي وتقديم الخدمات للمواطنين، مضيفا بأن العمل مستمر لتخفيف الأعباء علي المواطنين وتقريب الخدمة للمريض وتوفير كافة الخدمات الصحية لهم بشكل لائق ودائم وأمن.

وتطرق الاجتماع لمناقشة كيفية البحث عن الحلول التي تعرقل المرافق الصحية في الجنوب والخطوات الكفيلة لتذليل الصعوبات التي تواجهها حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له خدمة للمرضى وذلك في إطار التنسيق مع وزارة الصحة،إضافة إلى استعراض المشاريع المستحدثة للقطاع والاتفاق على تجهيز وحدة رعاية صحية جديدة في سبها.

وبحث المجتمعون مسألة تمكين إدارة الخدمات في سبها من توظيف عدد من العناصر التسييرية بالمرافق الصحية وملف النظافة وحماية المنشآت الصحية.