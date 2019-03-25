ليبيا – قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مساء الأحد بجولة تفقدية داخل العاصمة طرابلس للوقوف على سير عمل الدوريات والتمركزات الأمنية, والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في بسط الأمن داخل العاصمة.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة فقد إطلع باشاغا خلال هذه الجولة على سير العمل الأمني في تأمين المرافق والأهداف الحيوية .

وقالت الوزارة بأن باشاغا شدد خلال هذه الجولة على ضرورة المجاهرة بالأمن داخل أحياء وشوارع طرابلس, وبذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة .

كما دعا باشاغا لمعاملة المواطنين بالصورة الحسنة, حتى ينعم المواطن بالأمن والأمان, مثمناً الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في بسط الأمن والاستقرار داخل العاصمة ، وذلك بحسب نص ذات الإيجاز .

المرصد – متابعات