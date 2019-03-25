ليبيا – في غياب أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي للعام الثاني على التوالي ومن حيث مقر المجلس ومكتب ” القائد الأعلى ” ، أقيم بقاعدة أبوستة البحرية أمس الأحد، مراسم تأبين وتخليد للذكرى 33 لـ “ شهداء خليج سرت “ الذين سقطوا دفاعاً عن المياه الليبية سنة 1986 ، وبهذه المناسبة قالت البحرية بأن ” الشهداء ” عمدوا الخليج بدمائهم الطاهرة الزكية.

وفي بيان تلقته منها المرصد ، أعلنت قاعدة أبوستة قيامها بمراسم التأبين بحضور رئيس اركان القوات البحرية لواء بحار عبدالحكيم أبو حولية مع عدد من قيادات البحرية وبمشاركة ضباط وضباط الصف، وجنود من منتسبيها .

وبالمناسبة ، تم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري المعروف بإسم نصب ” شهداء الخليج ” وتلاوة البيان التأبيني باسم منتسبي القوات البحرية.

وأضافت أبوستة : ” تم في وقت سابق من يوم الإثنين 18 مارس الجاري رمي باقات من الزهور في عرض البحر تخليداً لذكرى الشهداء وتذكر حادثة إستشهادهم وأنهم باقون معنا ولن تنسى مآثرهم ” .

يشار إلى أن الحادثة تتعلق بغرق الزورق ” وميض ” والخافرة ” عين زقوط ” ووفاة 58 من فرداً من منتسبي القوات البحرية من الذين كانوا على متنها ، وقالت أبوستة بأنهم كانوا يقومون بواجبهم الوطني بالذود عن سيادة ليبيا على بحرها الإقليمي ومياهها البحرية في مواجهة غير متكافئة مع الأسطول السادس الأمريكي – وذلك مساء يوم 24 وليلة 25 مارس سنة 1986 عندما حاولت القوات الأمريكية الإستيلاء على جزء من المياه الليبية إستطاعت ليبيا فرض سيادتها عليه في نهاية الأمر.

المرصد – متابعات