إستراليا – حرقة المعدة من المشاكل الرئيسية خلال الثلث الثاني من الحمل، وقد تبدأ الشكوى منها قبل ذلك، وتستمر حتى الشهر الـ 9. وفي بعض الأحيان تؤدي العادات الغذائية مثل شرب الماء أثناء تناول الطعام إلى زيادة المشكلة. إليك كيف يمكن التغلب على حرقة المعدة:

* المشروبات الغازية ومشروبات الكافيين بشكل عام من مسببات حرقة المعدة. كذلك الأطعمة الغنية بالتوابل والدهون، والحمضيات. عليك الابتعاد عن هذه المصادر خاصة وقت الغداء والعشاء.

* إذا كنت معتادة على الأكل بسرعة يمكنك عد من 1 إلى 10 قبل بلع اللقمة التالية، لتمنحي نفسك وقتاً كافياً لمضغ الطعام جيداً.

* تناولي 6 وجبات صغيرة أو متوسطة على مدار اليوم، بدلاً من أكل كميات كبيرة في كل وجبة. يزيد الإحساس بالجوع الحرقة، ويشجع على تناول الأطعمة الدهنية.

* من المفيد لصحة الحامل تناول ما بين 8 و10 أكواب من الماء يومياً، لكن شرب الماء أثناء تناول الطعام يؤدي إلى انتفاخ المعدة وزيادة متاعبها.

* تساعد الأنشطة البدنية أنظمة الجسم على العمل جيداً، ومكافحة المشاكل ومنها حرقة المعدة.

* لتفادي تأثير حرقة المعدة على النوم عدّلي وضعية نومك ليكون الجزء العلوي من الجسم مرتفعاً قليلاً، خاصة عند تناول عشاء ثقيل.