الولايات المتحدة – أرتفعت العقود الآجلة للذهب في الأسواق العالمية، الإثنين، إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع، ليعزز المعدن الأصفر موقعه كملاذ آمن، وسط تخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي، وعدم ترجيح رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.37 بالمائة أو 4.85 دولارات، إلى 1323.55 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة (10:15 تغ).

وأسعار الذهب المسجلة اليوم تعتبر الأعلى، منذ إغلاق تداولات 27 فبراير/شباط 2019، حسب بورصة الذهب العالمية.

ودفعت تصريحات اقتصادية نهاية الأسبوع الماضي، صادرة عن الفيدرالي الأمريكي، بشأن تباطؤ في مؤشرات اقتصادية عالمية بقيادة الولايات المتحدة، إلى انخفاض الأسهم الأوروبية في بداية تعاملاتها اليوم، فيما أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع في ختام تعاملات الإثنين.

الأناضول