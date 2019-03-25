مصر – اوضح علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن والده لا يمتلك أي أصول في سويسرا مستشهدا بفيديو للمحامي فريد الديب.

وأضاف، في تغريدة له على “تويتر” أمس الأحد: “إن أكذوبة أموال مبارك أصبحت تشكل عقدة لدى البعض، رغم أن البيان الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري أكد أن مبارك لا يمتلك أي أصول هناك”.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه إيجنازيو كاسيس، وزير خارجية سويسرا، إن مصير أموال مبارك المجمدة مرتبط بالإجراءات القضائية.

وأضاف كاسيس، خلال مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، أن مصير أموال مبارك يعتمد على قرار القضاء.​

وكانت سويسرا قد جمدت أرصدة الرئيس مبارك بعد موجة أحداث “الربيع العربي” التي اجتاحت الشرق الأوسط في بداية عام 2011، كإجراء وقائي، حيث قررت عام 2017 رفع التجميد عن هذه الأصول.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام مصرية