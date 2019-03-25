تركيا – حققت منتخبات تركيا وفرنسا وآيسلندا الفوز في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020.

وتغلب المنتخب التركي على مضيفه الألباني بثنائية نظيفة سجلهما براق يلماز، و هاكن كالهانغولو في الدقيقتين 21 و55.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الفرنسي على مضيفه المولدوفي بأربعة أهداف لهدف.

وسجل رباعية فرنسا، أنطوان غريزمان ورافائيل فاران وأوليفيه غيرو وكيليان مبابي في الدقائق 24 و27 و36 و87، بينما جاء هدف مولدوفا الوحيد عبر فلاديمير أمبروس في الدقيقة 89.

وفي مباراة ثالثة، تغلب منتخب آيسلندا على مضيفه أندورا بثنائية نظيفة، سجلهما بيركير بيارناسون و فيوار كجارتانسون في الدقيقتين 22 و80.

بذلك، يتصدر المنتخب الفرنسي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن منتخبي تركيا وآيسلندا، وجاء المنتخبان الألباني والأندوري في المركز الرابع والخامس بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن مولدوفا المتذيل.

الأناضول