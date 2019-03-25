ونشرت صحيفة “الوطن” المصرية خطاب الموافقة بالمواعيد الجديدة لدور الثمانية في البطولة الأفريقية، وتحديدا مباراة الأهلي وصن داونز.

وستؤجل المباراتان ذهابا وإيابا لتقام يومي 6 و13 أبريل بدلا من 5 و12 من الشهر المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، اتصل بـ”الكاف” لتأجيل المباراة ليوم، بسبب عدم وجود رحلة طيران مناسبة للسفر إلى جنوب أفريقيا، وارتباط الفريق بمباراة أمام فريق الاتحاد السكندري يوم 2 أبريل ببطولة الدوري.