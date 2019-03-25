قيرغيزستان – تشتهر قيرغيزستان بإقامتها العديد من الألعاب الرياضية الخاصة بالشعوب التركية ومنها مسابقة “كوك بورو” التي تحظى بشعبية كبيرة في البلاد.

ويضفي مذيعو المسابقة حماسا إضافيا بفضل أسلوبهم الجميل والفكاهي في نقل وقائع المسابقة التي تقام أسبوعيا وفي كل مناسبة رسمية وسط مشاركة جماهيرية كبيرة.

وخلال حديثه للأناضول، قال رئيس اتحاد رياضة “كوك بورو” القيرغيزي، أرلان شات أميروف، إن رياضة كوك بورو تحظى بمتابعة شعبية كبيرة في قيرغيزستان.

وأضاف أنه يحرص على نقل وقائع المسابقة بأسلوب فكاهي وشيق بهدف امتاع الجمهور، مؤكدا ضرورة الحفاظ على استمرار رياضة كوك بورو التي تعد إرثا ثقافيا مشتركا للشعوب التركية.

يشار إلى أن رياضة “كوك بورو” أو “كوكبار” تُلعب بين فريقين للفروسية يتألف كل منهما من 12 لاعبا وتقام على ملعب بطول 200 مترا وعرض 70 مترا.

ويحاول أعضاء كل فريق الإمساك بمعزة مذبوحة الرأس والإلقاء بها في وعاء خاص، وتحظى اللعبة بشعبية واسعة في كل من قيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وروسيا والصين ومنغوليا وأفغانستان وباكستان وتركيا.

الأناضول