ليبيا – اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله أمس الأحد مع رئيس لجنة ادارة معهد النفط للتأهيل والتدريب الدكتور علي الديب وذلك لاستعراض الأولويات السنوية والبرامج التدريبية للمعهد.

الديب أطلع صنع الله وفقاً للمؤسسة الوطنية للنفط على سير تنفيذ بعض المشاريع المموّلة من قبل المؤسسة بما في ذلك تحديث المعدّات الخاصّة بالمختبرات واستخدام المحاكاة لتحسين نتائج الدورات التدريبية إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمعهد بما في ذلك المطعم والملعب.

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على المستوى المتميز للتحصيل التعليمي بالمعهد، متعهداً باستمرار المؤسسة في دعم المعهد وجميع المنتسبين إليه. وتابع تصنع الله التقدم الذي أحرزه الخريجون الأوائل للمعهد من الصف 46 الذين يستعدون حالياً لاجتياز اختبار IELTS وذلك للالتحاق بجامعة أجنبية بغية تطوير مهاراتهم قبل الدخول في معترك الحياة المهنية. من جهته شكر الديب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى كل العاملين فيها على دعمهم المتواصل للمعهد ولكافة خريجيه الذين يستعدون للعمل في قطاع النفط والغاز.