ليبيا – أعرب كلّ من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط واتحاد عمال النفط والغاز عن خيبة أملهما مما تم نشره ببعض مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قرار المجلس الرئاسي ووزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة بعدم إدراج زيادات رواتب قطاع النفط المستحقّة قانونا في ميزانية عام 2019 التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 642 الصادر بتاريخ الـ27 من شهر أكتوبر لعام 2013.

المؤسسة الوطنية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنها قامت بإدراج زيادة في الرواتب بنسبة 67 ٪ في ميزانيتها التشغيلية لعام 2019 التي قدّمتها إلى حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 5 ديسمبر 2018.

ونوّهت المؤسسة إلى أنها دأبت منذ عام 2013 على التواصل كتابيا وشفويا مع الحكومة للمطالبة بزيادة في رواتب القطاع-على سبيل المثال خلال اجتماع لجنة الميزانية برئاسة وكيل وزارة المالية بتاريخ الـ12 من شهر نوفمبر لعام2018 والتي تم فيه مناقشة الميزانية المقترحة لقطاع النفط والغاز لسنة 2019 والاجتماع في مكتب رئيس الوزراء بتاريخ 14 فبراير 2019 بالإضافة إلى الاجتماع الذي تم عقده مع وكيل وزارة المالية يوم 14 مارس 2019.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى الى التعديل الفوري للميزانية و ادراج زيادة الرواتب بها .

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إجتمع أمس الأحد مع رئيس إتحاد عمال النفط والغازسعد دينار الفاخري لبحث خارطة طريق من شأنها أن تضمن الموافقة على الزيادات المستحقّة في الرواتب وذلك على غرار العديد من الزيادات الاخرى في أجور القطاع العام المعتمدة مؤخرا مثل التعليم والصحة والدفاع والداخلية. ودعا صنع الله كافّة الموظفين إلى الالتزام بالتعبير عن احباطهم إزاء هذه المسألة بطريقة بناءة ودون الإضرار بالمصلحة العامة،منوّهاً إلى أن المؤسسة تقف إلى جانب الموظفين ولن يهنأ له بال حتى يتم منحهم كافة حقوقهم. ووفقا لصنع الله :”فإنّ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتفهم الضغط على مالية الحكومة والحاجة إلى ميزانية متوازنة. وعلى الرغم من كلّ التحدّيات التي تواجههم يواصل موظفو المؤسسة دعم الانتعاش الوطني أكثر من أي جهة أخرى وقدأسفرت جهودهم عام 2018 عن تحقيق أعلى ايرادات سنويّة منذ خمسة أعوام إن عمال قطاع النفط يواصلون أداء واجباتهم الوطنية،خدمة لمصالح كافّة الشعب الليبي وذلك في أشدّ الظروف قسوة إلّا أن هذا القرار قد خذلهم على الرغم من وجود العديد من الاتفاقات السابقة حيث ينبغي أن تستند قرارات القطاع العام الليبي على معايير الشفافية والإنصاف”. وبدوره،صرح رئيس اتحاد عمال النفط والغاز بأن زيادة الرواتب في قطاع النفط يجب أن تكون حقًا لا جدال فيه نظرا للتضحيات الجسام التي يقدّمها العاملون في سبيل استقرار إنتاج النفط والنهوض بالاقتصاد الليبي وتعزيز الانتعاش الوطني.