ليبيا – عقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز أمس الأحد إجتماعاً ضم كلاً من المساعد للشؤون الأمنية رؤساء أقسام”البحث الجنائي،المرور والتراخيص،شرطة النجدة”بالإضافة إلى مدير مكتب الإعلام الأمني ورئيس وحدة التحريات العامة.

العميد عبدالعزيز طالب بحسب المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي بإعداد خطة أمنية لتسهيل حركة السير داخل المدينة ومنع الاختناقات المرورية في ساعات الذروة وفي أماكن المدارس العامة والخاصة والمصارف.

ودعا العميد عبدالعزيز مساعد الشؤون الأمنية إلى تكليف قسم النجدة ومراكز الشرطة لمساندة أعضاء المرور في تسهيل حركة السير أثناء ساعات الذروة على أن يتم العمل بهذه الخطة اعتباراً من اليوم الاثنين كما تم تكليف مكتب الإعلام الأمني بالمديرية بمواكبة هذه الخطة.

