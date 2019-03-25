ليبيا – قامت اللجنة المكلفة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالإجتماع في مقر بلدية بني وليد أمس الأحد مع رئيس واعضاء المجلس البلدي ورئيس جهاز الحرس البلدي ومندوب عن مديرية الأمن بالبلدية وبعض المسؤولين بالبلدية.

وتم خلال الإجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز التنسيق بين المسؤولين بالبلدية واللجنة المكلفة من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لانطلاق الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي داخل بلدية بني وليد.

وستبشار اللجنة بالجولات التفتيشية التي ستشمل كل الأنشطة التجارية داخل الحدود الادارية للبلدية وبالتعاون مع الجهات الضبطية.