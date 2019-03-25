ليبيا – قام البرنامج الوطني لمكافحة مرض الليشمانيا بدورة تدريبية لإعداد فرق محلية لتقييم ومتابعة مكافحة مرض الليشمانيا فيما يخص الناقل والخازن في الفترة من 17- 20 مارس 2019 بقصر الضيافة – زوارة.

المركز الوطني لمكافحة الامراض نوّه بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن الدورة شملت بلديات الساحل الغربي (صبراتة، العجيلات، زوارة، الجميل، المنشية، رقدالين، زلطن) وقد أشرفت عليها اللجنة الفنية للتقييم والمتابعة بالبرنامج.

وأوضح أن الدلورة تضمنت جزء نظري عبارة عن محاضرات شاملة وجزء عملي حقلي للتعرف على بيئة الناقل والحاضن وكيفية وضع المصائد لها وتقدير كثافة الخازن أما الجزء الأخير كان تطبيق عملي حقلي لمعاملة جحور الخازن (القوارض البرية) بأحد طرق المكافحة بكل من منطقة بئر الحلو ومنطقة الطويلة.

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