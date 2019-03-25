ليبيا – استلم مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقاً) احتياجاته من مشغلات المعامل والمعدات الطبية تنفيذاً لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة الرامية لتعزيز الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام واستعادة تشغيل المرافق الصحية بكامل قدرتها الاستيعابية.

وزارة الصحة دعمت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مستشفى الهضبة العام باحتياجاته من أدوية ومستلزمات وأجهزة حديثة ومعدات على إثر زيارة أجراها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى للمستشفى في 8 من فبراير من العام الماضي.

ويتمثل هذا الدعم وفق ما أظهرته منظومة حصر الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لتكليفات الوزارة عن العام الماضي التي أعدها قسم المعدات والمستلزمات الطبية بإدارة الصيدلة تجهيز مستشفى الهضبة العام بشحنتين من المستلزمات الطبية وشحنتين من مشغلات المعامل و5 شحنات أدوية وشحنة معدات طبية شملت وحدة مناظير متكاملة للجهاز الهضمي (منظار تشخيصي بالموجات فوق الصوتية ومنظار القنوات الصفراوية وعدد 2 منظار علوي و عدد 2 منظار سفلي). كما ويتضمن الدعم غسيل وتعقيم أجهزة المناظير و6 أجهزة مراقبة وظائف خاص بالعمليات و7 أجهزة مراقبة وظائف حيوية خاص بالعناية و 5 أجهزة دعم تنفس خاصة بحديثي الولادة و 6 أجهزة تنفس خاصة بالكبار والأطفال إلى جانب معدات كاملة لقسم العلاج الطبيعي. وتم التأكد من مطابقة التوريدات عن طريق لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية بإدارة الصيدلة بعد توفيرها من خلال اللجان الفنية للشراء المحلي والعاجل.