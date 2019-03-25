وقال 8 من بين 12 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم، إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75 في المئة، وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 في المئة.

وتوقع 4 خبراء أن يقلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع مئة نقطة أساس، عقب خفض أجراه بالمقدار ذاته في الشهر الماضي، وهو أول خفض منذ مارس 2017.

وفي فبراير، تسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14.4 بالمئة من 12.7 بالمئة في يناير.

وكان التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن قد نزل إلى 12 في المئة في ديسمبر، من 15.7 بالمئة في نوفمبر. والنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي لمعدل التضخم بين 10 و16 في المئة.

كما زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، في فبراير إلى 9.2 بالمئة من 8.6 في المئة في الشهر السابق.

ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء الصيف الماضي، وهي إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي جرى الاتفاق عليه في أواخر 2016.

وتتضمن هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف وتخفيضات في دعم الوقود والطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكان وزير البترول قد أعلن الشهر الماضي أن مصر ستطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتان 95 في أبريل.