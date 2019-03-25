الإمارات العربية – صعدت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات، الإثنين، متجاهلة تراجعات أسواق النفط والأسهم العالمية، خاصة في آسيا وأوروبا.

وقال عمرو مدني، وسيط مالي في أسواق الإمارات، خلال اتصال هاتفي مع الأناضول: “كان هناك أداء إيجابي في غالبية الأسواق الإقليمية، مع ظهور محفزات جديدة وذلك على الرغم من هبوط أسعار النفط العالمية”.

وبحلول الساعة (12.21 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو / أيار بنسبة 0.3 في المئة أو ما يعادل 20 سنتاً إلى 66.83 دولارا للبرميل.

فيما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو / أيار بنسبة 0.29 في المئة أو ما يعادل 17 سنتاً إلى 58.87 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.6 في المئة إلى 2634 نقطة، مع ارتفاع “شعاع” بنحو 13.4 في المئة، بعد أنباء عن مناقشات للاندماج مع مجموعة أبوظبي المالية، كما زاد سهم “إعمار” بنسبة 2.14 في المئة.

فيما صعدت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بلغت 0.45 في المئة إلى 5117 نقطة، بدعم صعود “أبوظبي الأول” بنسبة 1.06 في المئة و”دانة غاز” 0.22 في المئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.3 في المئة إلى 4845 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.37 في المئة ليبلغ 5565 نقطة، فيما صعد المؤشر الأول بنسبة 0.39 في المئة ليغلق عند 5943 نقطة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.23 في المئة إلى 14670 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاع المصارف.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03 في المئة إلى 4127 نقطة، مع صعود سهم “بنك مسقط” بنسبة 5.5 في المئة و”العنقاء للطاقة” بنحو 3.26 في المئة.

في المقابل، هبطت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “ايجي اكس 30” بنسبة 1.15 في المئة إلى 14670 نقطة، بفعل ضغوط بيعية للمؤسسات المحلية والأفراد بجميع فئاتهم.

وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.47 في المئة إلى 1416 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك يتصدرها “إثمار القابضة” بنسبة 9.09 في المئة، و”مصرف السلام” بنسبة 3.4 في المئة.

فيما هبطت بورصة الأردن بنسبة 0.33 في المئة إلى 1945 نقطة، مع تراجع أسهم مثل “الأمين للاستثمار” بنسبة 4.3 في المئة، و”النسر العربي للتأمين” بنحو 0.23 في المئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.6 في المئة إلى 2634 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.45 في المئة إلى 5117 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.3 في المئة إلى 4845 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.23 في المئة إلى 14670نقطة.

مسقط: بنسبة 0.03 في المئة إلى 4127 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر : بنسبة 1.15 في المئة إلى 14670 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.47 في المئة إلى 1416 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.33 في المئة إلى 1945 نقطة.

الأناضول