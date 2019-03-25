عمان – قرر العاهل الأردني عبد الله الثاني إلغاء زيارته المقررة إلى رومانيا، بعد إعلان رئيسة وزراء هذه الدولة، فيوريكا دانسيلا، نيتها نقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس.

وأعلن الديوان الملكي الأردني امس الأحد أن الملك عبد الله قرر إلغاء زيارته التي كان من المقرر أن تبدأ اليوم، “نصرة للقدس في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا عن عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس”.

وكانت أجندة الزيارة تضم لقاءات ثنائية للعاهل الأردني مع الرئيس الروماني، كلاوس جوهانيس (وهو معارض بشدة لتصريحات رئيسة وزرائه) ومع مسؤولين في البرلمان، علاوة على مشاركة الملك عبد الله في جولة من “اجتماعات العقبة” التي كان من المفترض أن تستضيفها رومانيا.

وأكدت رئيسة الوزراء الرومانية أمس، أثناء مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك” في واشنطن، وهي أقوى جمعية لوبي يهودية في الولايات المتحدة، أن بلادها تحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس، واعترفت بهذه المدينة “عاصمة لدولة إسرائيل”.

المصدر: بترا