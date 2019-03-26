وفي الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 بالمئة إلى 1317.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس ذروته منذ 28 فبراير شباط عند 1324.33 دولار في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهبالأميريية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1317.10 دولار للأوقية.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، جون شارما: “رغم تنامي المخاوف، فلسنا متأكدين تماما أن ركودا سيقع لأن انعكاس منحنى العائد ينبغي أن يستمر لربع سنة كامل وليس ليوم أو يومين”.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عن عائد أذون ثلاثة أشهر يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 2007، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد وهو ما يُنظر إليه على نطاق واسع كمؤشر على ركود اقتصادي.

لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعشر سنوات ارتفعت اليوم، مما رفع الأسهم الآسيوية، وإن كانت التوقعات مازالت غائمة حيث يعكف المستثمرون على تقييم فرص انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، وذلك وفقا لوكالة “رويترز”.

وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1566 دولارا للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوياته في أسبوعين عند 1532.56 دولار خلال الجلسة السابقة.

وهبطت الفضة 0.4 بالمئة إلى 15.48 دولار، في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 852.30 دولار للأوقية.