تركيا – كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تفاصيل أول عملية عسكرية من نوعها نفذتها أنقرة بالتعاون مع طهران عند الحدود بين الدولتين ضد مسلحي “حزب العمال الكردستاني”.

وأكد صويلو، في مقابلة أجرتها معه مساء أمس الاثنين قناة TRT المحلية، أن العملية المشتركة نفذت للمرة الأولى عند حدود أربع ولايات شرقي تركيا واستغرقت ستة أيام، من 18 إلى 23 مارس الجاري.

وأشار الوزير إلى أن فريقا أمنيا مكونا من 300 عنصر شارك في العملية من الجانب التركي في ولايات هكاري وإغدير ووان وآغري، مقابل فريق مماثل من إيران نفذ العملية في الجانب المقابل من الحدود.

وتابع قائلا “لقد تمكنا معا من تنفيذ عملية أمنية مشتركة لطالما تحدثنا عن رغبتنا في تنفيذها”، دون الكشف عن نتائج العملية التي أعلن عنها رسميا في الـ 18 من الشهر الجاري، وما إذا كان هناك قتلى بين القوات التركية أو الإيرانية.

المصدر: الأناضول