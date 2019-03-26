ليبيا – طالبت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة في خطاباً لها اليوم الثلاثاء مصلحة الجمارك بعدم تطبيق قرار وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق فيما يتعلق بنشاط إستيراد المركبات.

مدير إدارة التجارة الخارجية التهامي أحمد دعا في خطابه الموجه إلى كل من مدير عام مصلحة الجمارك ومديري المديريات الجمركية والموانئ في بنغازي ودرنة والبطنان والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن السير في نفس الإجراءات المتبعة سابقاً والمنظمة لعملية إستيراد المركبات دون التقيد بقرار وزارة إقتصاد الوفاق.

يشار إلى أن إقتصاد الوفاق قد اصدرت قرارا وضعت من خلاله ضوابط لإستيراد السيارات من بينها عدم السماح بدخول السيارات التي تزيد أعمارها عن 10 سنوات والسماح لكل شخص باستيراد سيارة واحدة كل 3 سنوات.

وأعفى القرار أصحاب الشركات المسجلة بسجل الموردين من شرط عدد مرات الاستيراد خلال سنوات محددة، بينما حدد القرار عمر الشاحنات ورؤوس الجر والمقطورات التي تزيد حمولتها عن 4 أطنان أن لا يتجاوز عمرها 7 سنوات.