وانتحار ميديا تشينار هو الرابع كما قالت لفرانس برس مسؤولة في حزب الشعوب الديمقراطي.

وكانت تشينار متهمة لصلاتها مع حزب العمال الذي تصنفه تركيا منظمة “إرهابية”، وكذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.

واعتقلتها السلطات في سجن فان (شرق)، ثم نقلتها إلى ماردين (جنوب شرق) لجلسة محاكمتها، حيث انتحرت، كما قالت لفرانس برس نائبة حزب الشعوب الديمقراطي في مردين توما تشيليك.

وكانت أوغور سكار وزلكوف غيزين وأيتن باشات انتحرن بعد أن بدأت في الثامن من نوفمبر النائبة الكرديةليلى غوفين إضرابا عن الطعام.

وبحسب حزب الشعوب الديمقراطي، انضم أكثر من 170 شخصا إلى غوفين في إضرابها عن الطعام للمطالبة بتخفيف شروط اعتقال أوجلان.

وأثار انتحار غيزين شنقا، في منتصف مارس، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في ديار بكر، كبرى مدن الجنوب الشرق، حيث الغالبية الكردية.

وكان مدعي الجمهورية نفى أي رابط بين انتحارها والاحتجاجات.

أما أيتن باشات (24 عاما)، فقد أعلنت النائبة أيسي بسران، في بيان، انتحارها، السبت الماضي “احتجاجا على العزل اللاإنساني وغير الشرعي لعبد الله أوجلان”.

ورغم وضعه في عزلة تامة يبقى أوجلان رمز التمرد الكردي في تركيا الذي أوقع أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.