سويسرا – كررت رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم والتي تضم أكثر من 200 ناد تأكيدها، اليوم الثلاثاء، على أنها لن تشارك في خطة كأس العالم للأندية لعام 2021 وفقا للشروط الحالية.

وقالت رابطة الأندية الأوروبية إنها ستفكر في تغيير موقفها إذا ما جلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لمناقشة التغييرات في جدول المباريات الدولية.

وقال أندريا إنييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية: “لا نرغب بالمشاركة في البطولة في الوقت الحالي بسبب جدول المباريات المزدحم، لكننا سنكون على استعداد لمناقشة التغييرات في المستقبل”.

ونفى انييلي أيضا أن تكون رابطة الأندية الأوروبية اقترحت إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا مطلع الأسبوع بداية من 2024 وما بعده عندما يتم تعديل النظام الحالي.

المصدر: رويترز