ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إنه وفي حال تبين أن المشاركين في الملتقى الوطني الذي ستنظمه البعثة الأممية هم الأسماء ذاتها التي أوصلت ليبيا إلى ما هي عليه فهذا دليل على فشله،مشيراً إلى أن الحل الوحيد في هذه الحالة هو الجيش.

التكبالي لفت في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين إلى أن الأمن لن يتحقق في ليبيا إلا في حال دخول الجيش إلى طرابلس لضبط الأمن ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات.

يشار إلى أن البعثة الاممية إلى ليبيا تستعد لتنظيم الملتقى الجامع في مدينة غدامس جنوب غرب ليبيا منتصف شهر ابريل القادم والذي تحاول من خلاله حل الازمة السياسية الراهنة في ليبيا .